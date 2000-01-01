В Израиль едут представительницы Pussy Riot

Две представительницы скандальной российской группы Pussy Riot прибудут в Израиль в мае этого года для участия в Международном писательском фестивале в Иерусалиме и выступления в тель-авивском клубе Barby.
Издание уточняет, что Израиль посетят Мария Алехина и Ольга Борисова. Участницы коллектива обсудят со своими израильскими поклонниками написанную Марией книгу о времени, которое молодая женщина провела в российской тюрьме, будучи осужденной за свою активную публичную деятельность.
Dear @pussyrrriot playing in Tel Aviv and breaking ranks with international solidarity with Palestinians and the call for cultural boycott of Israel does not look good on you. Please cancel your performance.
Однако, как отмечает издание, некоторые поклонники группы разочарованы их запланированным визитом.
Напомним, Pussy Riot была основана в 2011 году и стала известной благодаря откровенной критике действий и политических методов президента Российской Федерации и Владимира Путина, а также благодаря песням о феминизме и правах ЛГБТ-сообщества.