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В Израиль едут представительницы Pussy Riot | Фото:03.04 14:45   MIGnews.com

В Израиль едут представительницы Pussy Riot

Две представительницы скандальной российской группы Pussy Riot прибудут в Израиль в мае этого года для участия в Международном писательском фестивале в Иерусалиме и выступления в тель-авивском клубе Barby.

Об этом во вторник, 3 апреля сообщает The Times of Israel.

Издание уточняет, что Израиль посетят Мария Алехина и Ольга Борисова. Участницы коллектива обсудят со своими израильскими поклонниками написанную Марией книгу о времени, которое молодая женщина провела в российской тюрьме, будучи осужденной за свою активную публичную деятельность.


Однако, как отмечает издание, некоторые поклонники группы разочарованы их запланированным визитом.

Напомним, Pussy Riot была основана в 2011 году и стала известной благодаря откровенной критике действий и политических методов президента Российской Федерации и Владимира Путина, а также благодаря песням о феминизме и правах ЛГБТ-сообщества.
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