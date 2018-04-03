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Семью пса Васао трудоустроили на ж/д станцию Adzigasawa 04.04 01:17   MIGnews.com

Семью пса Васао трудоустроили на ж/д станцию Adzigasawa

Пес Васао вновь был назначен главаой железнодорожной станции в городе Адзигасава, (префектура Аомори, Япония). Еще 11 лет назад, 71-летняя Сэцуко Кикуя, приютила у себя бездомного щенка породы акита-ину и дала ему кличку Васао.

Собаку начали приглашать на ТВ и обсуждать в сети. Увы, в минувшем году, Кикуя пса умерла и Васао забрал Такэси Кудо.

В 2011 году Васао стал начальником ж/д станции. Затем, он был назначен послом на спецмероприятиях, которые были связаны с всемирным наследием, пишет hybridtechcar.

Так, в минувшие выходные, на площади перед вокзалом города Адзигасава прошла торжественная церемония, где опекун Такэси Кудо зачитал письмо о назначении Васао на должность в очередной раз.

Васао в тот же день приступил к выполнению своих обязанностей и поприветствовал прогулочный поезд, который прибыл в Адзигасаву.
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