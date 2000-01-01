Полоски антрекота, обжаренные с копченой гусиной грудинкой
Вместо того, чтобы подавать антрекот цельным куском мы рекомендуем разрезать его на полосы после запекания, обжарить их на сковороде с овощами и подавать, как горячий салат. Копченая гусиная грудинка придаст дополнительную нотку вкуса мясу и добавит пикантный копченый аромат.
Ингредиенты на 6-8 порций:
Выдержанный антрекот 1/2 кг
Соль и черный перец грубого помола
4 ст. ложки оливкового масла
200 г копченой гусиной грудинки, нарезанной кубиками по 1 ½ см
1 ч. ложка мелко нарезанного розмарина
6 стеблей зеленого лука, нарезанного на части длиной 5 см
10 шт. брюссельской капусты, разрезанной пополам
1 маленькая уп. (200 г) горошка
Связка капусты кейл, нарезанная на полоски шириной 3 см
1 ч. ложка гладкой горчицы Дижон
1/2 стакана белого вина
1 ст. ложка измельченного укропа (по желанию)
Щедро приправляем антрекот солью и черным перцем. Разогреваем 2 ложки оливкового масла в большой тяжелой сковороде и обжариваем кусок мяса около 7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Вынимаем и откладываем в сторону.
Добавляем в сковороду оставшееся масло и, перемешивая, обжариваем гусиную грудинку с розмарином на среднем огне около 5 минут до золотистого цвета.
В то же время кипятим соленую воду в кастрюле и обвариваем в ней зеленый лук, брюссельскую капусту, горошек и капусту кейл около 2 минут.
Перекладываем в ледяную воду и охлаждаем.
Добавляем горчицу в сковороду с гусиной грудинкой и перемешиваем около минуты.
Вливаем вино и выпариваем примерно 2 минуты до уменьшения объема до четверти от изначального количества. Увеличиваем огонь, добавляем обваренные овощи и готовим, помешивая, примерно 5 минут до испарения жидкости.
Нарезаем антрекот на полосы шириной 1 см, добавляем в сковороду и обжариваем около 2 минут. Приправляем по вкусу, добавляем укроп и подаем.
Антрекот – мягкий и сочный
Антрекот (по-французски буквально «между ребрышек») – часть на спине говяжьей туши, в нижнем отделе ребер. Это малоподвижная часть и поэтому довольно жирная. В «Тив-Таам» антрекоты качественно выдерживают, что позволяет сделать мясо особенно мягким. Антрекот запекают цельным куском (желательно вынуть мясо из холодильника за два часа до готовки) или же разделывают на стейки. Если вы запекаете антрекот цельным куском, рекомендуем связать его кулинарной нитью, чтобы сохранить красивую форму.
В отличие от других высококачественных частей говядины, которые рекомендуется готовить немного до средней степени прожарки, антрекот стоит довести до средней готовности и даже немного более – иначе жир не приготовится полностью. Важно пользоваться кухонным термометром для мяса и прекратить готовку, когда температура достигнет 55 градусов. После окончания готовки дайте мясу отдохнуть минут 20, чтобы сок успел впитаться и мясо стало более сочным.