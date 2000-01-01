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Утка, запеченная с приправами и медом 05.04 17:33   MIGnews.com

Утка, запеченная с приправами и медом

Целую утку никак не назовешь повседневным блюдом – она заслуживает занять почетное место в центре праздничного стола. Медленное запекание с медом и приправами придает особые оттенки насыщенному мясному вкусу, а овощи, добавленные почти перед самой готовностью, добавляют свежести и нарядности блюду.

Ингредиенты на 4 порции:

Целая утка 1 ½ кг
4 ст. ложки оливкового масла
2 луковицы, тонко нарезанные
1/2 кочана белой капусты, разрезанные на полоски шириной 3 дюйма
2 тычинки гвоздики (в приправе)
1 палочка корицы
Соль и черный перец грубого помола
1 стакан белого вина
Пучок зеленого лука
1 стакан нежного зеленого горошка
Пучок мяты

Для меда с приправами:

4 ст. ложки меда
1 ст. ложка семян фенхеля
1 ст. ложка горчицы
1 ч. ложка молотой корицы
1/2 чайной ложки измельченного острого красного перца
1/2 чайной ложки молотого кардамона
Соль и черный перец грубого помола

Разогреваем духовку до 130 градусов.

Первый этап запекания: помещаем в глубокий противень или в керамическую форму оливковое масло, лук, капусту, гвоздику, палочку корицы, соль и перец и перемешиваем. Вливаем вино и выкладываем сверху утку.
Смешиваем в маленькой миске мед, семена фенхеля, зерна горчицы, корицу, острый перец, кардамон, соль и черный перец. Смазываем утку медом с приправами.
Запекаем в духовке примерно 2 с половиной часа. Вынимаем противень и увеличиваем температуру до 190 градусов.
Добавляем овощи и продолжаем запекать: выкладываем на противень зеленый лук, горошек и мяту и запекаем дополнительно около 20 минут. Вынимаем и оставляем блюдо на 15 минут до подачи на стол.
Можно запекать утку на первом этапе (два с половиной часа) за день заранее и закончить готовку перед подачей на стол.

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