Запеченная индюшачья грудинка, в рамоладе из сельдерея
Рамолад – салат на основе майонеза для приправы к ломтикам индюшачьей грудинки. Хрустящая изумрудная глазурь превратит непритязательное диетическое блюдо в настоящий праздник! Рекомендуем подавать грудинку комнатной температуры, как закуску или основное блюдо.
Ингредиенты на 6-8 порций:
2 целых индюшачьих грудок 1 - 1 ½ кг каждая
1 стакан очищенного миндаля
1 ст. ложка семян кориандра
1 стакан листьев петрушки
Соль и черный перец грубого помола
4 ст. ложки горчицы Дижон (оставьте часть)
Для рамолада из сельдерея:
4 стебля американского сельдерея (без листьев, оставляем их пока в стороне) очень тонко нарезанные
1 корень сельдерея, очищенный, измельченный и замоченный в воде
1 лук-шалот мелко нарезанный
1 измельченный зубчик чеснока
2 ст. ложки нарезанного дикого зеленого лука (ирит)
1 ст. ложка измельченного эстрагона
1 ст. ложка маленьких каперсов
4 ст. ложки яблочного уксуса
4 ст. ложки качественного майонеза
Соль и черный перец грубого помола
Разогреваем духовку до 160 градусов и накрываем противень пекарской бумагой.
Запекаем индюшачье мясо: размалываем миндаль, семена кориандра, петрушку, соль и черный перец в кухонном комбайне до однородной зеленой смеси из мелких крошек.
Укладываем индюшачьи грудинки одна на другую, связываем нитью и помещаем на противень. Щедро смазываем горчицей и приправляем солью и перцем. Посыпаем смесью крошек и хорошенько утрамбовываем на мясе.
Запекаем примерно 45 минут, пока индейка не станет упругой на ощупь. Вынимаем и охлаждаем до комнатной температуры.
Готовим рамолад и подаем: смешиваем все ингредиенты для рамолада и подаем в отдельной посуде рядом с мясом.
Можно приготовить все заранее, за день до запекания индюшачьих грудок.