Ростбиф из синты с начинкой из аспарагуса

В этом году вместо классического ростбифа готовим филе со свежим аспарагусом -ведь он, как раз, в самом разгаре сезона. Заворачиваем аспарагус в филе, завязываем и запекаем... Результат просто великолепен! Ваш стол украсит весенний букет свежести, нежно выглядывающий из сочного мяса.
Ингредиенты на 8 порций:
Филе синты 2 кг
2 пучка свежего аспарагуса без нижней волокнистой части
Соль и черный перец грубого помола
Для горчичного соуса:
1 ложка горчицы в зернах
1/4 стакана белого винного уксуса
1 измельченный зубчик чеснока
Соль и черный перец грубого помола
1 ч. ложка тимьяна
1/2 стакана масла канола
Разогреваем духовку до 190 градусов. Выкладываем пекарскую бумагу на противень
Начиняем филе синты и запекаем: кипятим воду с солью в большой кастрюле. Очищаем аспарагус (за исключением соцветия). Варим аспарагус в кипящей воде примерно 2 минуты и сразу же перекладываем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс варки. Сливаем воду и высушиваем аспарагус.
Разрезаем филе синты по середине в форме бабочки (вы можете попросить мясника). Приправляем солью и перцем, выкладываем аспарагус в центре филе и сворачиваем его в рулет. Завязываем рулет ниткой и вновь приправляем солью и перцем. Помещаем рулет в противень.
Запекаем в духовке около 15 минут, затем переворачиваем рулет и запекаем его в течение 15 минут с другой стороны до средней готовности (медиум). Вынимаем из духовки и даем остыть в течение 10 минут.
Готовим соус и подаем: в отдельной посуде смешиваем все ингредиенты для соуса, кроме масла. Добавляем масло и хорошо перемешиваем до получения однородной консистенции соуса.
Нарезаем рулет крупными ломтями и подаем с соусом.
Синта – излюбленное блюдо гурманов
Синта с особенно насыщенным мясным вкусом – поясная часть говяжьей туши, без большой жировой прослойки и, как следствие, требующая выдержки мяса, чтобы сделать его мягким. Говядина и синта в частности поставляются в «Тив-Таам» двумя самыми крупными мясными производствами в Израиле, но сам процесс разделки и выдержки происходит в центральном мясном цехе «Тив-Таам» с использованием самого современного оборудования.
Синту можно запекать цельным куском или разделать на стейки или тонкие ломтики (карпачо). Синта при покупке обернута толстым слоем жира – попросите мясника в отделе срезать этот слой – жир несъедобен и не растворяется при тепловой обработке.
При приготовлении ростбифа рекомендуется вынуть мясо из холодильника за два часа до начала готовки. Часто мясо при готовке смазывают горчицей с приправами или запекают с различной зеленью. Не рекомендуется мариновать мясо – жидкость может испортить нежную текстуру.
Запекать начинаем с температуры в 250 градусов в течение 10 минут и продолжаем при 180 градусах (время запекания зависит от веса куска мяса и желаемой степени готовности). Синта склонна к высыханию, поэтому рекомендуется доволить ее до средней степени готовности и не более.
Перед подачей на стол и нарезкой – подождите 15-20 минут, чтобы сок впитался и мясо стало более нежным.