Филе лосося, запеченное под «чешуей» из цуккини

Идеальный выбор для праздничного стола: сочная рыба с аппетитным ароматом приправ очень легка в приготовлении, а слой цуккини сверху, уложенный в виде чешуи добавляет блюду оригинальность.
Ингредиенты на 8 порций:
Филе лосося с кожей ½2-1 кг
10 ст. ложек оливкового масла
1 ч. ложка тертой лимонной цедры
2 измельченных зубчика чеснока
Соль и молотый белый перец
4 зеленых цуккини очень тонко нарезанных
Для соуса:
3 ст. ложки оливкового масла
1 маленький лук-порей (только белая часть), тонко нарезанный
1 веточка тимьяна
1/2 стакана белого вина
1 стакан свежевыжатого апельсинового сока
1 чайная ложка тертой апельсиновой цедры
1 ч. ложка меда
Соль и черный перец грубого помола
Щепотка красного острого перца, мелко нарезанного
Готовим соус: разогреваем масло в небольшой кастрюле на среднем огне и выпариваем лук-порей и тимьян примерно 5 минут. Закрываем крышку и уменьшаем огонь. Готовим на маленьком огне примерно 5 минут до размягчения лука-порея. Снимаем крышку и делаем большой огонь.
Вливаем белое вино и варим около 5 минут до сокращения в объеме до трети. Добавляем апельсиновый сок, цедру и мед, перемешиваем и доводим до кипения. Готовим около 7 минут, пока объем жидкости не уменьшится в половину. Приправляем солью, черным и острым перцем. Измельчаем ручным блендером до консистенции гладкого крема. Отставляем в сторону.
Готовим рыбу и подаем: разогреваем духовку до 170 градусов.
Выкладываем лосося на противень, покрытый пекарской бумагой, кожей вниз. Смешиваем оливковое масло с лимонной цедрой и чесноком и щедро смазываем рыбу. Приправляем солью и белым перцем и отправляем в холодильник на 15 минут, пока масло немного не загустеет.
Укладываем ломтики цуккини на рыбе в виде «чешуи», так, чтобы они полностью покрывали рыбу. Смазываем цуккини оставшейся смесью масла и посыпаем солью. Закрываем противень фольгой.
Запекаем примерно 35 минут до готовности рыбы (если проткнуть рыбу ножом, цвет внутри должен быть розоватым, а не глухим).
Слегка разогреваем соус и подаем его с рыбой.
Можно приготовить все за день до запекания рыбы.
Лосось – нежно розовый король стола
Лосось привозят в Израиль два раза в неделю на самолете прямо из Норвегии, где его разводят преимущественно в морских хозяйствах. Лосось исключительно удобен в приготовлении: в нем мало костей и много сочного нежного мяса, которое по вкусу даже тем, кто обычно не очень любит рыбу. Целый лосось может достигать 6 килограммов веса. В рыбных отделах «Тив-Таам» его нарезают на стейки или филе – в зависимости от вашего пожелания. Нет блюд непригодных для приготовления из лосося: это и блюда из живой рыбы (тартар, севиче, карпачо) и маринованная рыба и запеченная в соусе или без, а также тушеная в бульоне или зажаренная на сковороде. Обычно процесс приготовления завершают незадолго до полной готовности рыбы. Как проверить готовность? Протыкаем ножом в самом центре и смотрим, чтобы сохранился небольшой островок мяса, в котором цвет не стал плотным.