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Филе лаврака с гарниром из зеленых листьев с анисом и медом 05.04 16:33   MIGnews.com

Филе лаврака с гарниром из зеленых листьев с анисом и медом

Нежнейшая рыба запекается на зеленых листьях с анисом и медом, которые придают блюду изысканный вкус и прекрасный аромат.

Ингредиенты на 8 порций:

8 частей филе рыбы лаврак с кожицей
1 упаковка (500 г) брокколи, разделенной на соцветия
1 тонко нарезанный лимон
Для гарнира из зеленых листьев:
½ стакана оливкового масла
1 тонко нарезанная луковица
1 мелко нарезанный фенхель
2 звездочки аниса
4 тонко нарезанных зубчика чеснока
1 тонко нарезанный зеленый острый перец
Пучок листьев мангольд, нарезанных в 4 см толщиной
1 упаковка (400 г) мытого шпината
1 упаковка (400 г) китайской листовой капусты бок-чой, разобранной на листья
¼ стакана напитка «Пастис»
1 ½ стакана воды
Соль и черный перец грубого помола
1 ст. ложка меда

Разогреваем духовку до 190 градусов
Готовим гарнир из листьев: разогреваем оливковое масло в широкой кастрюле (подходящей для духовки) на медленном огне и обжариваем лук, фенхель и звездочки аниса примерно 10 минут, до золотистого цвета у лука. Увеличиваем огонь, добавляем чеснок и острый перец, обжариваем примерно минуту. Добавляем листья мангольда, шпинат и бок-чой и обжариваем еще 5 минут до того, как листья потеряют объем.
Вливаем «Пастис» и выпариваем около 2 минут. Вливаем воду и доводим до кипения. Добавляем соль и черный перец, затем мед и хорошо перемешиваем. Перекладываем гарнир на противень.
Выкладываем рыбу, запекаем и подаем: раскладываем части филе рыбы кожицей вверх на гарнире из листьев, а рядом добавляем брокколи и ломтики лимона.
Запекаем 12 минут до того, как сама рыба побелеет, а ее корочка станет нежно-золотистой. Перекладываем на блюдо.
Можно приготовить все заранее до этапа запекания рыбы.

Лаврак – нежная и благородная рыба

Лаврак или Seabass – морская рыба, которую разводят преимущественно в морских хозяйствах Греции и Кипра. Вес рыбы обычно составляет от 400 грамм до килограмма. Мясо лаврака нежное и сочное и рыбе совсем немного костей. Как и большинство морской рыбы, лаврак не требует сложного приготовления с большим количеством приправ. Прекрасные блюда получаются из филе лаврака на гриле или сковороде, также можно приготовить рыбу в нежном соусе или обжарить целиком во фритюре и подать с пикантными приправами. Несмотря на изысканный вкус, лаврак не подходит для блюд из сырой рыбы, таких, как севиче или тартар. Когда рыбу готовят целиком (на гриле или в духовке), в ней обычно делают диагональные надрезы и под конец запекания вставляют нож в один из надрезов – до хребта: если мясо легко отделяется от кости, значит рыба готова, если же нет – запекают еще несколько минут.

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