Балотин из курицы с начинкой из топинамбуров и мангольда
Балотин – курица с начинкой, блюдо, которое готовят из целой курицы без костей. Результат превосходит все ожидания – полное вкуса и очень элегантное блюдо.
В филиалах «Тив-Таам» вы найдете курицу без костей, готовую к начинке
(перед праздниками стоит заказать заранее).
Ингредиенты на 6-8 порций:
Курица с кожей 1 ½ кг
без костей
Оливковое масло для смазывания
1 ч. ложка соли
Для начинки:
4 ст. ложки оливкового масла
6 топинамбуров, нарезанных толщиной в 2 см
5 листиков шалфея
Пучок листьев мангольда, нарезанных толщиной 3 см (со стеблями)
3 зубчика чеснока тонко нарезанных
Соль и черный перец грубого помола
1 стакан яблочного сока
Цедра одного лимона
1 ст. ложка фисташек (не обязательно)
Готовим начинку: разогреваем оливковое масло в широкой кастрюле на большом огне и обжариваем артишоки с листьями шалфея примерно 5 минут, до золотистого цвета. Увеличиваем огонь, добавляем листья мангольда и обжариваем еще 5 минут.
Добавляем чеснок, соль, черный перец и яблочный сок, перемешиваем и доводим до кипения. Уменьшаем огонь, закрываем крышкой и варим около 10 минут, до того, как артишоки (топинамбур) станут мягкими. Снимаем крышку и продолжаем готовить до выпаривания жидкости.
Выключаем огонь, добавляем цедру и фисташки, добавляем приправы по мере надобности. Охлаждаем.
Начиняем курицу, запекаем и подаем: разогреваем духовку до 160 градусов.
Натираем курицу солью, начиняем и связываем нитью. Слегка смазываем оливковым маслом и солим.
Помещаем курицу на решетку духовки, под решеткой поднос с водой. Запекаем около 45 минут при 160 градусах и 10 дополнительных минут при 190 градусах до хрустящей смуглой корочки. Вынимаем, немного охлаждаем и подаем.
Курица – просто и элегантно
Мы приготовили для вас несколько идей, с которыми вы сможете сделать ваше блюдо из курицы праздничным и элегантным.
Чтобы добавить вкуса целой курице или окорочкам, маринуем их (от двух часов до целой ночи), добавляем приправы между кожицей курицы и мясом или фаршируем курицу приправами и лимонами.