Запеченная баранья голень с морковью и зеленью с грамолатой
Баранья голень с золотистой хрустящей корочкой может стать главным и очень впечатляющим сюрпризом праздничного стола. Сочная морковь придает мясу сладкие нотки, которые гармонично сочетаются с пикантным вкусом виноградных листьев и цедры цитрусовых. Прямо перед подачей на стол мясо посыпают грамолатой – итальянской смесью свежих зеленых приправ.
Ингредиенты на 8 порций:
Баранья голень 1 ½ - 2 кг
Оливковое масло для смазывания и приправы
Соль и черный перец грубого помола
1 стакан морковного сока
2 литра куриного бульона или воды
4 стебля тимьяна
10 луковиц лука-шалот
10 маленьких очищенных морковок
10 донышек вареных артишоков
10 маленьких кабачков
10 виноградных листьев
Для грамолаты из цитрусовых:
½ стакана нарезанной петрушки
2 измельченных зубчика чеснока
1 ч. ложка лимонной цедры
1 ч. ложка апельсиновой цедры
Разогреваем духовку до 170 градусов.
Смазываем баранью голень оливковым маслом и приправляем солью и перцем. Помещаем в большую глубокую форму.
Доводим до кипения в кастрюле морковный сок вместе с бульоном или водой и выливаем на мясо. Добавляем тимьян, лук-шалот и морковку.
Запекаем в духовке около часа. Вынимаем форму и повышаем температуру до 190 градусов.
Добавляем в форму донышки артишоков, кабачки и виноградные листья, приправляем все оливковым маслом, солью и перцем. Запекаем еще около 30 минут до степени средней прожарки («медиум-вел»).
Перед подачей на стол готовим грамолату: смешиваем петрушку, чеснок и цедру и посыпаем запеченную голень.