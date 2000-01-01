Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»
Баранья голень с золотистой корочкой и ароматными приправами, курица с сочной начинкой или оригинально украшенное нежное филе лосося. Ваш праздничный стол будет полон красок и вкусов с лучшими продуктами от «Тив-Таам»: у нас вы найдете и свежую рыбу и самые качественные мясо и птицу. Не забудьте и о разнообразии свежих овощей и ароматных приправ в «Тив-Таам».
Мы приготовили для вас восемь аппетитных праздничных, но простых в приготовлении рецептов, которые без сомнения станут украшением вашего стола.