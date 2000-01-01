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Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам» 05.04 16:04   MIGnews.com

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Баранья голень с золотистой корочкой и ароматными приправами, курица с сочной начинкой или оригинально украшенное нежное филе лосося. Ваш праздничный стол будет полон красок и вкусов с лучшими продуктами от «Тив-Таам»: у нас вы найдете и свежую рыбу и самые качественные мясо и птицу. Не забудьте и о разнообразии свежих овощей и ароматных приправ в «Тив-Таам».
Мы приготовили для вас восемь аппетитных праздничных, но простых в приготовлении рецептов, которые без сомнения станут украшением вашего стола.

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Запеченная баранья голень с морковью и зеленью с грамолатой из цитрусовых

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Балотин из курицы с начинкой из топинамбуров и мангольда

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Филе лаврака с гарниром из зеленых листьев с анисом и медом

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Филе лосося, запеченное под «чешуей» из цуккини в цитрусовом соусе

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Ростбиф из синты с начинкой из аспарагуса

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Запеченная индюшачья грудинка, в рамоладе из сельдерея

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»

Утка, запеченная с приправами и медом

Встречаем весну с разнообразием вкусов от «Тив-Таам»
Полоски антрекота, обжаренные с копченой гусиной грудинкой


Все рецепты, а так же скидки и акции к празднику вы сможете почитать на сайте Тив Таам
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