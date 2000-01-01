04.04 01:22 MIGnews.com
Анджелина Джоли решила приобрести новый дом
Голливудская актриса после своего громкого развода с коллегой по цеху Брэдом Питтом задумалась о покупке дома. Выбор ее пал на имение в спокойном уединенном месте в Калифорнии.
Дом, расположенный в богатом районе Лос-Анджелеса, ранее принадлежавший знаменитому американскому режиссеру Сесиль Блаунт Демилля.
В особняке, построенном в 1913 году, шесть спален и ванных. Покупка обойдется Джоли в 25 млн. долларов США.
Ранее Джоли и Питт выставили на продажу свой дом и имение площадью 500 гектаров на юге Франции.
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