04.04 01:22 MIGnews.com

Анджелина Джоли решила приобрести новый дом

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Голливудская актриса после своего громкого развода с коллегой по цеху Брэдом Питтом задумалась о покупке дома. Выбор ее пал на имение в спокойном уединенном месте в Калифорнии.Дом, расположенный в богатом районе Лос-Анджелеса, ранее принадлежавший знаменитому американскому режиссеру Сесиль Блаунт Демилля.В особняке, построенном в 1913 году, шесть спален и ванных. Покупка обойдется Джоли в 25 млн. долларов США.Ранее Джоли и Питт выставили на продажу свой дом и имение площадью 500 гектаров на юге Франции.