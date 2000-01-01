04.04 03:35 MIGnews.com

Алла Пугачева со своими детьми на дне рождении внучки

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На дня дочь Кристины Орбакайте, Клавдия, отпраздновала свой первый юбилей: девочке исполнилось ровно 5 лет.В честь данного грандиозного события звездная мама закатила пир на весь мир, устроив для малышки настоящий праздник.Так, под одной крышей Орбакайте собрала самых известных мам страны – Жасмин и Аллу Пугачеву, которые также захватили с собой своих детей.instagram.comВ частности, Алла Борисовна и Максим Галкин пришли на празднование с заметно повзрослевшими двойняшками. В комментариях к фото в Instagram, поклонники Пугачевой отметили, что Лиза – копия знаменитой артистки.instagram.com