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instagram.com 04.04 03:35   MIGnews.com

Алла Пугачева со своими детьми на дне рождении внучки

На дня дочь Кристины Орбакайте, Клавдия, отпраздновала свой первый юбилей: девочке исполнилось ровно 5 лет.

В честь данного грандиозного события звездная мама закатила пир на весь мир, устроив для малышки настоящий праздник.

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Так, под одной крышей Орбакайте собрала самых известных мам страны – Жасмин и Аллу Пугачеву, которые также захватили с собой своих детей.

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В частности, Алла Борисовна и Максим Галкин пришли на празднование с заметно повзрослевшими двойняшками. В комментариях к фото в Instagram, поклонники Пугачевой отметили, что Лиза – копия знаменитой артистки.

instagram.com
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