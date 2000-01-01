Заменить дверной замок самому или вызвать мастера?
Многие сталкивались с неожиданной и потому очень неприятной поломкой замка на входной двери. Такая ситуация становится настоящей проблемой, так как замки являются защитой нашей недвижимости. После поломки возникает вопрос, как проводить замену и установку нового механизма. Прибегать ли к помощи профессионалов или попробовать справиться самостоятельно?
При необходимости замены или вскрытия замков на входной двери рекомендуется вызывать профессиональных мастеров, так как это позволит избежать распространенных ошибок, возникающих при самостоятельном ремонте.
В каких случаях лучше прибегнуть к услугам профессионалов?
• Обнаружены следы попытки взлома: злоумышленники не успели в этот раз, но смогут справиться во второй.
• Заедание при открытии или закрытии на ключ: этот фактор свидетельствует о сильном износе изделия или о скрытом дефекте механизма.
• Поломка ключа в замочной скважине: лучше провести профессиональное вскрытие замка, а затем установить новый.
• Потеря или кража ключа от квартиры, дома или офиса: если вы не знаете, когда и где потеряли свою связку, лучше в тот же произвести замену замков и получить новый комплект ключей.
Чтобы не доводить ситуацию до критической и катастрофической, лучше сразу вызвать мастеров из аварийной службы вскрытия замков. Компания предоставит высококлассные услуги замены замков по выгодной цене. Подробнее можно узнать на сайте http://newzamok.ru/ustanovka-i-zamena-zamkov-v-moskve. Среди преимуществ сотрудничества со специалистами следует отметить:
1. Наличие высокоточного и качественного оборудования и инструментов: все работы производятся без повреждений двери и деталей замков.
2. Проведение всей процедуры в течение нескольких минут: при необходимости вскрытия и дальнейшей замены вам придется потратить минимальное количество времени.
3. Рекомендации по видам и классам замков, а также предоставление широкого выбора изделий для последующей замены: вы сможете выбрать подходящий механизм из ассортимента, который мастера предложат прямо на месте.
4. Работа с материалом заказчика: если вы заранее приобрели изделие, то специалист сможет установить его по вашему пожеланию (при условии соответствия изделия заявленному продавцом качеству и классу сложности).
При возникновении любой сложной и срочной ситуации мастер сможет справиться с ней на высоком профессиональном уровне. Компания «Новый замок» всегда предоставляет гарантию качества на все проведенные работы, тогда как при самостоятельном решении проблемы будет сложно добиться отличного качества без наличия специальных навыков.