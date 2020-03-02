Известный актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней
Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.
В полицию обратилась 50-летняя женщина Сара Джонстон, заявив, что это произошло в Ванкувере, когда ей было 14 лет, передает Page Six.
Следствию придется заняться делом, поскольку в уголовном праве страны в отношении изнасилований нет срока давности.
Джонстон впервые рассказала об изнасиловании в 2019 году. По словам женщины, она познакомилась с Хаттоном в 1983 году в одном из ресторанов Ванкувера. На тот момент 23-летний актер был уже достаточно известным, получил "Оскара" за роль в фильме "Обыкновенные люди".
Тимоти пригласил девушку в свой гостиничный номер, где напоил алкоголем и изнасиловал вместе с одним из своих приятелей. Уточняется, что в 1983 году возраст сексуального согласия в Канаде составлял 14 лет, а на сегодняшний день – 16. Именно потому полиция не спешит с расследованием.