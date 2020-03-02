Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Известный актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней | Фото: instagram@timothyhutton04.03 03:42   MIGnews.com

Известный актер обвинен в изнасиловании несовершеннолетней

Американского актера и режиссера Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

В полицию обратилась 50-летняя женщина Сара Джонстон, заявив, что это произошло в Ванкувере, когда ей было 14 лет, передает Page Six.

Следствию придется заняться делом, поскольку в уголовном праве страны в отношении изнасилований нет срока давности.

Джонстон впервые рассказала об изнасиловании в 2019 году. По словам женщины, она познакомилась с Хаттоном в 1983 году в одном из ресторанов Ванкувера. На тот момент 23-летний актер был уже достаточно известным, получил "Оскара" за роль в фильме "Обыкновенные люди".

Тимоти пригласил девушку в свой гостиничный номер, где напоил алкоголем и изнасиловал вместе с одним из своих приятелей. Уточняется, что в 1983 году возраст сексуального согласия в Канаде составлял 14 лет, а на сегодняшний день – 16. Именно потому полиция не спешит с расследованием.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:12
Песня для нового фильма о Бонде возглавила британский чарт
02:33
Коронавирус в Италии: появились обнадеживающие данные
01:15
Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре
00:22
Фанаты призывают перенести премьеру новой части "Бондианы"  
23:17
Папу Римского проверили на коронавирус
22:22
Маколей Калкин получил роль в популярном сериале
21:47
Правые и "Ликуд" возвращают места
21:31
"Выбили зубы": в Бразилии избили еврея из-за кипы
21:15
Генерал-майор ЦАХАЛа на карантине после поездки в Италию
20:49
Изменение в результатах: правые и "Ликуд" теряют место
20:33
Лапид: мы не будем заседать под Нетаниягу
20:03
Ицик Шмули: худший результат за всю историю
19:54
В иранских моргах не хватает мест для погибших от COVID-19
19:39
Правые стремятся лишить Либермана права вето
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus