04.03 05:46 MIGnews.com

Мужчины Голливуда создали движение против домогательств

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Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер создал в Голливуде движение #AskMoreOfHim, направленное против сексуальных домогательств.Как сообщает The Hollywood Reporter, к нему присоединились и другие мужчины "Фабрики грез" – актеры, сценаристы и продюсеры – которые в открытом письме поддержали жертв сексуальных домогательств."Мы выражаем свою поддержку женщинам, мужчинам и тем, кто не относит себя ни к какому гендеру, которые столкнулись с домогательствами, преследованиями и оскорблениями со стороны мужчин в нашей стране", - говорится в письме.Авторы послания подчеркнули, что на мужчинах лежит первоочередная ответственность за предотвращение притязаниям, поскольку именно мужчины чаще всего являются источником подобного поведения и на данный момент занимают большинство руководящих должностей.