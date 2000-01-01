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Уборщица отбилась от грабителя ведром 04.03 04:34   MIGnews.com

Уборщица отбилась от грабителя ведром

Если бы Николай Некрасов жил в наше время, то можно было бы с уверенностью сказать, что его стих о женщинах, которые и "коня на скаку остановят, и в горящие избы войдут", мог быть посвящен двум бразильским дамам, которые весьма оригинально отбились от вооруженного грабителя.

Видеозапись инцидента была опубликована на этой неделе. На ней видно, как две уборщицы прибираются в заведении. В какой-то момент в кафе забегает молодой парень с пистолетом и, наставляя оружие на одну из них, очевидно, требует отдать ему выручку.

Не растерявшись, бразильянка, решив "остудить его пыл", окатила грабителя-неудачника ведром воды, после чего тот с позором убежал. К слову, реакция второй женщины также заслуживает внимания, так как она повела себя так, словно ничего и не происходит.

Стоит отметить, что поступок сотрудницы магазина восхитил пользователей интернета, которые сразу признали в ней народную героиню.
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