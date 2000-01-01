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Элтон Джон послал фаната и ушел со сцены | Фото: Marc van der Chijs/Flickr03.03 19:36   MIGnews.com

Элтон Джон послал фаната и ушел со сцены

Весьма неприятный инцидент произошел на концерте легендарного Элтона Джона в Лас-Вегасе, в результате которого певец прервал выступление.

Во время исполнения его хита Saturday Night's Alright For Fighting на сцену выпустили фанатов Джона. Стоит отметить, что это нормальная практика на его концертах, более того, певец известен тем, что часто приглашает своих почитателей составить ему компанию, однако в этот раз что-то пошло не так.

В то время, пока все поклонники подпевали своему идолу, один особо навязчивый фанат решил, что этого будет мало – на протяжении всей песни он не переставал трогать кумира и даже попытался вместе с ним сыграть на фортепиано.

В результате Элтон Джон не выдержал. "Отвали отсюда" – сказал он ему, правда, в более грубой форме и не в микрофон. Этот момент отчетливо виден на видеозаписи.

После тщетной попытки угомонить фанатов, артист в ярости удалился со сцены, так и не завершив композицию. Впрочем через некоторое время он вернулся на сцену.

"Сегодня никто на сцену не поднимается. Ты всё испортил", - обратился он к слушателям, продолжив концерт песней A Circle of Life.
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