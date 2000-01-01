04.03 00:18 MIGnews.com
Трамп сел на диету
Президент США Дональд Трамп временно сел на диету. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники,осведомленных о состоянии лидера страны.
В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон выявил у республиканца признаки начинающего ожирения: при росте 190 сантиметров его вес составляет 108, 4 килограмма.
Американскому лидеру посоветовали употреблять меньше жиров и углеводов, а также чаще заниматься спортом.
Подобные рекомендации планируется дать и всем сотрудникам американской администрации.
Отмечается, что Трамп включил в свой рацион супы, салаты и рыбу. Издание отмечает, что уже несколько недель его никто не видел за поеданием бургеров.
Своим помощникам 71-летний Трамп сообщает, что находится в цветущем состоянии, однако, как отмечает Bloomberg, он позволяет себе послабления: например, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.
Поделиться
Все по теме
Комментарии