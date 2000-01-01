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flickr 04.03 00:18   MIGnews.com

Трамп сел на диету

Президент США Дональд Трамп временно сел на диету. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники,осведомленных о состоянии лидера страны.

В январе главный врач Белого дома Ронни Джексон выявил у республиканца признаки начинающего ожирения: при росте 190 сантиметров его вес составляет 108, 4 килограмма.

Американскому лидеру посоветовали употреблять меньше жиров и углеводов, а также чаще заниматься спортом.

Подобные рекомендации планируется дать и всем сотрудникам американской администрации.

Отмечается, что Трамп включил в свой рацион супы, салаты и рыбу. Издание отмечает, что уже несколько недель его никто не видел за поеданием бургеров.

Своим помощникам 71-летний Трамп сообщает, что находится в цветущем состоянии, однако, как отмечает Bloomberg, он позволяет себе послабления: например, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.
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