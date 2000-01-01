03.03 14:54 MIGnews.com

99-летний пловец установил мировой рекорд

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Джордж Коронес – 99-летний австралийский пловец установил мировой рекорд в своей возрастной категории при заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает Би Би Си.Отмечается, что мужчина преодолел дистанцию за 56, 12 секунды на соревнованиях в штате Квинсленд.Пловец соревновался в возрастной категории 100-104 года, поскольку в апреле Коронесу исполнится ровно 100 лет.Предыдущий рекорд он обошел на 35 секунд в 2014 году. Сейчас результат проверяется спортивной федерацией.Сам Джордж Коронес говорит, что очень доволен результатом."Для меня это был образцовый заплыв, хорошо сбалансированный. Я был готов сильно ударить рукой по противоположной стене бассейна", - цитирует Би Би Си слова спортсмена.В этой возрастной категории он был единственным пловцом. Заплыв был организован специально для того, чтобы дать ему шанс побить мировой рекорд.