03.03 23:35 MIGnews.com

В США объявили победителей "Золотой малины"

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Лауреатом награды в категории "Худший фильм" 2017 года по версии антипремии "Золотая малина" стала анимационная картина "Эмоджи фильм".Об этом сообщает RT ссылкой на сайт премии.Кроме того, "Эмоджи фильм" отметили за самый плохой сценарий, а Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Также картина удостоилась победы в номинации "Худший актёрский дуэт".Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" режиссёра Джеймса Фоули победил в двух номинациях: это категории "Худшая актриса второго плана" (Ким Бейсингер) и "Худший ремейк, пародия или сиквел".Худшим актёром признан Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшей актрисой по версии премии стал актёр Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи — 2".По традиции имена лауреатов "Золотой малины" оглашают за день до церемонии "Оскар".