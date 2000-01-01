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03.03 23:35   MIGnews.com

В США объявили победителей "Золотой малины"

Лауреатом награды в категории "Худший фильм" 2017 года по версии антипремии "Золотая малина" стала анимационная картина "Эмоджи фильм".

Об этом сообщает RT ссылкой на сайт премии.

Кроме того, "Эмоджи фильм" отметили за самый плохой сценарий, а Тони Леондис получил премию за худшую режиссуру. Также картина удостоилась победы в номинации "Худший актёрский дуэт".

Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" режиссёра Джеймса Фоули победил в двух номинациях: это категории "Худшая актриса второго плана" (Ким Бейсингер) и "Худший ремейк, пародия или сиквел".

Худшим актёром признан Том Круз за роль в фильме "Мумия", худшей актрисой по версии премии стал актёр Тайлер Перри, сыгравший женщину в картине "Хэллоуин Мэдеи — 2".

По традиции имена лауреатов "Золотой малины" оглашают за день до церемонии "Оскар".
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