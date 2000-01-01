18-летний принц Дании стал моделью

18-летний принц Дании Николай решил стать моделью. После успеха на модном показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне, на котором Николай дебютировал, он принял решение стать моделью.
На днях принц подписал контракт с известным датским модельным агентством Scoop Models, которое занимается продвижением Кары Делевинь.
На странице Scoop Models в Instagram опубликовали уже снимки из портфолио Николая.
Николай носит титул принца Датского и графа Монпеза, он является старшим внуком королевы Маргрете истаршим сыном принца Иоахима и Александры. Николай занимает седьмое место в очереди на престол. Отец Николая поддерживает сына в его выборе стать моделью. По его словам, Николай должен сам решать, чем заниматься в будущем, передает ТСН.