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instagram 04.03 02:32   MIGnews.com

18-летний принц Дании стал моделью

18-летний принц Дании Николай решил стать моделью. После успеха на модном показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне, на котором Николай дебютировал, он принял решение стать моделью.

На днях принц подписал контракт с известным датским модельным агентством Scoop Models, которое занимается продвижением Кары Делевинь.

На странице Scoop Models в Instagram опубликовали уже снимки из портфолио Николая.

Николай носит титул принца Датского и графа Монпеза, он является старшим внуком королевы Маргрете истаршим сыном принца Иоахима и Александры. Николай занимает седьмое место в очереди на престол. Отец Николая поддерживает сына в его выборе стать моделью. По его словам, Николай должен сам решать, чем заниматься в будущем, передает ТСН.
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