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скриншот с видео YouTube 04.03 00:18   MIGnews.com

Пожилой ирландец переехал в гроб с Wi-Fi и вентиляцией

Житель Ирландии Джон Эдвардс на три дня поселился в просторном гробу, оснащенном Wi-Fi, вентиляцией и освещением, который 1 марта закопали в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте, сообщает Belfast Live.

60-летний общественный активист и основатель благотворительной организации Walking Free ведет трансляцию из своего временного жилища в Facebook. Гроб находится в глубокой могиле. Он настолько просторный, что в нем можно не только лежать, но и сидеть.

Цель захоронения заживо, по словам Эдвардса, состоит в том, чтобы помочь алкоголикам, наркоманам и людям, страдающим от депрессии или склонным к самоубийству. С ними он общается через интернет.

"Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть", – пояснил ирландец.

Настоятель церкви Уиллоуфельд попросил прихожан молиться за активиста. Эдвардс надеется, что его акция привлечет внимание миллионов людей по всему миру.






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