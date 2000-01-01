04.03 00:18 MIGnews.com

Пожилой ирландец переехал в гроб с Wi-Fi и вентиляцией

Some go off chocolate for Lent, but John Edwards decided to be 'buried alive' in a bid to help others https://t.co/3EFIfK5GKI #Gravechat pic.twitter.com/I6fV6qVHxU — Louise Convery (@louiseinNI) 2 марта 2017 г.

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Житель Ирландии Джон Эдвардс на три дня поселился в просторном гробу, оснащенном Wi-Fi, вентиляцией и освещением, который 1 марта закопали в саду церкви Уиллоуфельд в Белфасте, сообщает Belfast Live.60-летний общественный активист и основатель благотворительной организации Walking Free ведет трансляцию из своего временного жилища в Facebook. Гроб находится в глубокой могиле. Он настолько просторный, что в нем можно не только лежать, но и сидеть.Цель захоронения заживо, по словам Эдвардса, состоит в том, чтобы помочь алкоголикам, наркоманам и людям, страдающим от депрессии или склонным к самоубийству. С ними он общается через интернет."Я хочу говорить с ними из могилы, пока они сами не угодили в нее. Я хочу показать им, что надежда есть", – пояснил ирландец.Настоятель церкви Уиллоуфельд попросил прихожан молиться за активиста. Эдвардс надеется, что его акция привлечет внимание миллионов людей по всему миру.