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instagram.com 04.03 01:30   MIGnews.com

Шакиру обвинили в плагиате

Суд первой инстанции Мадрида принял к рассмотрению иск против звукозаписывающей студии Sony Music Publishing Latina и певцов Шакиры и Карлоса Вивеса, сообщают испанские СМИ.

В частности, кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес обвиняет Шакиру и Вивеса в плагиате.

Как утверждает Вальдес, Шакира и Вивеса без разрешения использовали элементы его композиции Yo te quiero tanto в своей песне La bicicleta, релиз которой состоялся в мае 2016-го.

Трек стал хитом, клип на него набрал более 700 миллионов просмотров на YouTube.



Ранее стороны пытались прийти к соглашению, однако не достигли результата.

СМИ отмечают, что Ливан Рафаэль Кастельянос Вальдес написал Yo te quiero tanto в 1997 году.
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