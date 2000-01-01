04.03 03:31 MIGnews.com

Китай: 160 пар развелись, чтобы получить дома от государства

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 160 пар в деревне на востоке Китая решили развестись, чтобы получить больше компенсации после принудительного сноса их домов.Дома в одной из деревень в провинции Цзянсу в настоящее время сносят, чтобы освободить место для зоны развития высоких технологий.Пары обнаружили, что они могли бы претендовать на два новых дома и, по меньшей мере, дополнительные $ 19,000, если они разведутся и потребуют компенсации как одинокие люди.Некоторым из жителей деревни более 80 лет, и большинство из них сказали, что планируют продолжать жить вместе.Семьи, которые живут в деревне в течение нескольких поколений, не имеют другого выбора, кроме как переехать в новое жилье, предоставляемое местными органами власти.Каждая пара может рассчитывать получить один дом, площадью 220 квадратных метров.