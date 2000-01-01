03.03 22:26 MIGnews.com

Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину

BREAKING: White House press corps receives brand-new espresso machine from @tomhanks. Come for the coffee... stay for his note. 👇 pic.twitter.com/cirbLKHEt0 — Peter Alexander (@PeterAlexander) 2 марта 2017 г.

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Американский актер Том Хэнкс отправил журналистам, работающим в Белом доме, кофемашину с ободряющей запиской."Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за правду", - говорится в записке Хэнкса, набранной на печатной машинке.Фотографии кофемашины и записки появились в Twitter нескольких американских журналистов, которые поблагодарили актера за поддержку.Стоит отметить, что такой подарок актер делает уже не впервые. Впервые кофемашину Хэнкс подарил журналистам в 2004 году, а в 2010-м подарил новую, так как первая уже порядком поизносилась.