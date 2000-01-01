03.03 22:26 MIGnews.com
Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину
Американский актер Том Хэнкс отправил журналистам, работающим в Белом доме, кофемашину с ободряющей запиской.
"Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за правду", - говорится в записке Хэнкса, набранной на печатной машинке.
Фотографии кофемашины и записки появились в Twitter нескольких американских журналистов, которые поблагодарили актера за поддержку.
Стоит отметить, что такой подарок актер делает уже не впервые. Впервые кофемашину Хэнкс подарил журналистам в 2004 году, а в 2010-м подарил новую, так как первая уже порядком поизносилась.
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