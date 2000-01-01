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instagram.com 04.03 05:22   MIGnews.com

Парень потратил $50 тыс., чтобы стать бесполым пришельцем

Визажист Винни О из Лос-Анджелеса сделал более 110 пластических операций, чтобы стать "бесполым" пришельцем. В попытках изменить свое тело Винни потратил уже 50 тысяч долларов на пластические операции, пишет Сosmo.

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Винни считает, что он не является ни мужчиной, ни женщиной, и поэтому его экстремальный образ – это способ показать, какой он есть на самом деле. Первое, с чего начал Винни – это ринопластика, далее он вставил филлеры в губы, но и этого ему тоже показалось мало – он вставил еще несколько филлеров в щеки и брови.

Теперь он планирует потратить еще 160 тысяч долларов. Винни решился еще на несколько операций: удаление гениталий, сосков и пупка.

Винни рассказал: "Я хотел стать бесполым инопланетянином. Мне бы хотелось быть тем, кого я ощущаю внутри себя. Я хочу быть бесполым с 17 лет. Я много ходил к врачам в надежде исправить свое мироощущение, но не добился успеха. Я не хочу, чтобы люди подумали, что мое стремление – это стать женщиной. Нет, мне спокойно живется без половой принадлежности".

Винни продолжает: "За много лет я пытался понять себя – я не гомосексуалист, не бисексуал и не транссексуал. Своим примером я хочу вдохновить людей и заставить их перестать маркировать остальных. Я выгляжу не как человек, и людям это нравится. Многие даже говорили, что хотели бы, чтобы их дети были на меня похожи. Я вдохновение для детей, которые чувствуют себя не на своем месте".
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