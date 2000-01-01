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В Англии в продажу поступили `умные презервативы` 03.03 15:23   MIGnews.com

В Англии начали продавать "умные презервативы"

В Англии в продажу поступили так называемое устройство – "умные презервативы". Несмотря на говорящее название, с технической точки зрения i.Con Smart Condom – это не совсем презерватив, пишут британские СМИ.

i.Con Smart Condom представляет собой кольцо, которое надевается на обычный контрацептив.

Владелец i.Con Smart Condom сможет узнать о "процессе" практически все: скорость движений, их силу, количество калорий, сожженных во время секса, продолжительность акта, температуру тела и многое другое. Из, по-настоящему полезных функций, можно отметить повышенный уровень защиты от венерических заболеваний.

Как и любое другое умное устройство, i.Con Smart Condom синхронизируется со смартфоном через Bluetooth.

Разработчик устройства British Condoms заверяет покупателей, что все собранные данные хранятся анонимно. Однако владелец, если вдруг почему-то захочется, может поделиться ими в социальных сетях.

На официальном сайте компании стоимость i.Con Smart Condom составляет 59,99 фунта стерлингов (4,3 тыс. руб.).
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