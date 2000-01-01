В Англии начали продавать "умные презервативы"

В Англии в продажу поступили так называемое устройство – "умные презервативы". Несмотря на говорящее название, с технической точки зрения i.Con Smart Condom – это не совсем презерватив, пишут британские СМИ.
i.Con Smart Condom представляет собой кольцо, которое надевается на обычный контрацептив.
Владелец i.Con Smart Condom сможет узнать о "процессе" практически все: скорость движений, их силу, количество калорий, сожженных во время секса, продолжительность акта, температуру тела и многое другое. Из, по-настоящему полезных функций, можно отметить повышенный уровень защиты от венерических заболеваний.
Как и любое другое умное устройство, i.Con Smart Condom синхронизируется со смартфоном через Bluetooth.
Разработчик устройства British Condoms заверяет покупателей, что все собранные данные хранятся анонимно. Однако владелец, если вдруг почему-то захочется, может поделиться ими в социальных сетях.
На официальном сайте компании стоимость i.Con Smart Condom составляет 59,99 фунта стерлингов (4,3 тыс. руб.).