03.03 12:07 MIGnews.com

К концу века ислам станет самой популярной религией

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Благодаря высокой рождаемости и достаточно низкому среднему возрасту среди мусульман ислам станет самой популярной религией в мире уже до окончания этого века, потеснив христианство. К соответствующему выводу пришли эксперты американского исследовательского центра Pew.Так, согласно последним данным, на сегодняшний день 23% жителей планеты исповедуют ислам, 31% - христианство. Если нынешние тенденции сохранятся, то количество мусульман превысит число христиан до конца XX столетия. Уже после 2050 году численности мусульман и христиан сравняется. Если первых станет больше на 73% (2,8 млрд), то вторых - лишь на 35% . Евреев станет больше на 16%.Как отмечают в центре Pew, на сегодняшний день больше всего мусульман (62%) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И достаточно скоро страной самым большим мусульманским населением в мире станет Индия, где к 2050 более 300 жителей будут исповедовать ислам. В Европе же мусульман будет не менее 10%.Достаточно малочисленная мусульманская община США – 3,3 млн. или 1% от общего населения – также вырастет на 17%.