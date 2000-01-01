03.03 10:48 MIGnews.com

Игра престола: В США найден "настоящий король Англии"

An American has taken out a big ad in the Times to say he's the rightful king & intends to seize power. pic.twitter.com/ba1iQUyGer — DavidMapstone (@DavidMapstone) 1 марта 2017 г.

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Пока пресса обсуждает, кто же из принцев станет преемником королевы Елизаветы II – ее сын Чарльз или внук Уильям – претендентов на британский престол прибавилось.Издание The Times опубликовало объявление о 35-летнем жителе американского штата Колорадо Аллане В. Эвансе, который называет себя законным королем Англии. По его словам, у него имеются неопровержимые "доказательства" законности своего престолонаследия и, в частности, юридически задокументированная "неразрывная линия королевского первородства в Великобритании с III столетия". Мужчина утверждает, что его бумаги были зарегистрированы Королевским колледжем Армс, который занимается изучением геральдики британских монархов и лордов.Аллан Эванс готов проявить "учтивость" и не станет отбирать престол у ныне здравствующей королевы, а подождет, пока она не отправится в иной мир."В дальнейшем после прискорбной кончины Ее Величества Королевы Елизаветы II он собирается исправить историческую несправедливость, объявив права на трон и суверенную корону Великой Британии в Вестминстере, так как он обладает величайшим и глубочайшим уважением к ней за великую службу и бескорыстной жертве, которую она и ее супруг принц Филипп оказали этому великому народу", - утверждается в Times.