04.02 03:18 MIGnews.com

Звезда "Джокера" призвал отказаться от мяса

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Голливудская звезда Хоакин Феникс возглавил акцию протеста за права животных в центральном Лондоне и призвал всех отказаться от мяса.Феникс - номинант на премию Оскар и BAFTA - присоединился к активистам на Тауэрском мосту под лозунгом: "Фабричное земледелие разрушает нашу планету. Будь веганом".Актер рассказал, что не ест мясо с трех лет.Говоря со Sky News, он сказал: "Люди не паникуют так, как должны. Это очень тяжелые времена, и поэтому я чувствовал, что должен был что-то сделать.""Мы несем личную ответственность за принятие мер прямо сейчас."Феникс также отреагировал на критику, что звезды не могуть говорить об изменении климата, потому что они все пользуются частными самолетами."Мы все в каком-то смысле лицемеры." - ответил актер. "Мы все боремся с тем, что правильно делать, и мы совершаем ошибки. Промышленность действительно потребляет много энергии и много ресурсов, так что способ для меня правильным будет вести веганский образ жизни."