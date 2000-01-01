03.02 13:47 MIGnews.com

Вайнштейн окончательно исключен из Британской киноакадемии

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Киноакадемией Британии принято окончательное решение об исключении из списка участников продюсера из США Харви Вайнштейна, чье имя связано с выдвинутыми в его сторону обвинениями в домогательствах и насилии.Об этом в субботу, 3 февраля сообщает Deadline.Ранее Британская киноакадемия приостановила членство Вайнштейна, назвав поведение продюсера недопустимым.Скандал вокруг Харви Вайнштейна стал самым громким за всю историю Голливуда. Продюсера в сексуальных домогательствах обвинили уже около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Ему пришлось покинуть совет директоров собственной компании Weinstein Company. Кроме того, его исключили из членов Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров Америки.Одной из первых, кто сообщил о сексуальных домогательствах от известного продюсера, стала звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн. В своей автобиографической книге она описала насильника, в котором узнали Вайнштейна. Позже Макгоуэн призналась, что он действительно насиловал ее. В свою очередь, продюсер назвал обвинения в свою сторону выдумкой и попыткой пиара книги актрисы.