03.02 20:50 MIGnews.com
Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна
Голливудская актриса Ума Турман рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Об этом сообщает издание Variety в субботу, 3 февраля.
По ее словам, после успеха "Криминального чтива" Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и предложил сходить в сауну. Турман отметила, что тогда она быстро ушла.
Через некоторое время она встретила его в отеле в Лондоне.
"Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей", — рассказала актриса.
Представитель Вайнштейна ответил, что слова Турман о физическом нападении "не соответствуют действительности".
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