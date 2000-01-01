03.02 20:50 MIGnews.com

Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна

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Голливудская актриса Ума Турман рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.Об этом сообщает издание Variety в субботу, 3 февраля.По ее словам, после успеха "Криминального чтива" Вайнштейн пригласил ее встретиться в отеле в Париже и предложил сходить в сауну. Турман отметила, что тогда она быстро ушла.Через некоторое время она встретила его в отеле в Лондоне."Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей", — рассказала актриса.Представитель Вайнштейна ответил, что слова Турман о физическом нападении "не соответствуют действительности".