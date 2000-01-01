03.02 16:46 MIGnews.com

Криштиану Роналду спасает жизни израильтян

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Израильская служба экстренной медицинской помощи "Маген Давид Адом" (MDA) и корпорация "Abbott Israel" объединили свои силы с португальским футболистом Криштиану Роналду в новой кампании, призывающей граждан Израиля пожертвовать кровь.Форвард "Реал-Мадрид" стал лицом социального проекта "BeThe1" – акции, которая будет проходить на десятках участков по приему донорской крови по всему Израилю. "Аруц Шева" отмечает, что Роналду регулярно сдает свою кровь и является постоянным донором.Издание подчеркивает, что 234 миллиона операций, требующих переливания крови, проходят по всему миру каждый год. Фактически, одному из семи госпитализированных требуется жизненно необходимая процедура - переливание крови.В то время как 108 миллионов единиц крови собираются ежегодно во всем мире, только небольшая часть населения действительно делает это. На самом же деле потребность в препаратах крови еще больше, поскольку кровь имеет очень короткий срок хранения. Только постоянный регулярный поток добровольцев-доноров гарантирует требуемое количество крови.В видеоролике, опубликованном на Youtube, Роналду говорит:"Мы можем многое изменить, пожертвовав кровь. Каждое пожертвование может помочь спасти 3 человека, будь то в экстренной или долговременной помощи. Вот почему я очень рад сотрудничеству с Abbott Israel и кампанией МДА, которая поможет повысить осведомленность о важности донорства крови и побудит людей по всему миру стать пожизненными донорами крови и спасателями".