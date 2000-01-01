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instagram 04.02 03:24   MIGnews.com

Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне

Леди Гага отменила последние 10 выступлений в рамках европейской части своего всемирного концертного турне. Причиной этого стало обострение болей, которые она испытывает из-за фибромиалгии.

В своем твите поп-звезда извинилась перед поклонниками и написала, что очень расстроена случившимся, но ей приходится думать прежде всего о своем здоровье.

Леди Гага уже несколько лет страдает фибромиалгией - хроническим заболеванием, при котором возникают боли в разных частях тела.



В заявлении поп-звезды говорится, что это трудное решение было принято в пятницу на этой неделе по совету врачей.

"Я так расстроена, что не могу это описать, - написала Леди Гага в своем твите. - Но если я этого не сделаю, то мои стихи и моя музыка будут звучать фальшиво".

В ближайшие недели певица должна была выступать в Цюрихе, Кёльне, Стокгольме, Копенгагене, Париже и Берлине. Ее концерт в Бирмингеме, где Леди Гага выступила в минувшую среду, получил смешанные отзывы критиков и фанов, передает Би Би Си.
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