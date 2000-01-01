Американской собаке одобрили пособие по безработице
В США собака чуть было не начала получать пособие по безработице.
Об этом в субботу, 3 февраля пишет Detroit Free Press.
Житель штата Мичиган Майкл Хэддок получил письмо, в котором говорилось, что заявка на пособие по безработице некому Райдеру была рассмотрена и удовлетворена. Хэддок признался, что единственный Райдер в его семье — его пес.
Судя по письму, последнее указанное место работы Райдера — ресторан в Детройте. Сумма пособия составит 360 долларов в неделю.
"Я не знаю, что он собирается делать с этими деньгами", — пошутил Хэддок.
В Агентстве по страхованию от безработицы подтвердили факт отправки письма, однако пояснили, что выявили ошибку до зачисления денег.
Впоследствии выяснилось, что в Мичигане участились случаи подачи фальшивых заявок на пособие. Преступники получили доступ к личным данным граждан (имя, адрес, номер страховки) и пытаются воспользоваться этим для получения денег. В случае с Райдером, видимо, произошла ошибка, и мошенники не поняли, что это не человек.