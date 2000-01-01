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Легендарная поп-группа Spice Girls воссоединится | Фото:04.02 01:28   MIGnews.com

Легендарные Spice Girls собрались вместе впервые за 6 лет

Легендарная британская поп-группа 90-х Spice Girls воссоединится в 2018 году.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщает Daily Mail.

Виктория Бекхем подтвердила в СМИ, что сегодня пять участниц легендарной поп-группы Spice Girls собрались вместе, впервые за 6 лет.

43-летняя певица и модница разместила фотографию в Instagram, на которой можно увидеть ее и остальных девушек из группы: Джерри Хорнер, 45 лет, Мел Си, 44 года, Мел Би, 42 года, и Эмму Бантон, 42 года.

"Никто не мог подумать, что такое воссоединение когда-либо станет возможным. Однако после длительных переговоров Виктория согласилась с тем, что настало время работать в этом году над новыми проектами", — сказано в сообщении.

По данным издания, каждая из участниц коллектива будет получать гонорар в размере более 14 млн долларов.



Отметим, группа воссоединилась после того, как одна из участниц — Виктория Бекхэм, дала свое согласие вернуться в коллектив.

По словам продюссера коллектива Саймона Фуллера, планируются телепроекты (телешоу на китайском телевидении и конкурс талантов), выпуск сборника хитов и, возможно, концерт или несколько.

Издание отмечает, бывшая Пош Спайс, как и обещала, не будет выступать в качестве вокалистки, но поддержит подруг.

Впрочем, подтверждения о воссоединении Spice Girls на сцене пока нет. Источник из окружения Виктории Бекхэм сообщил, что сейчас дизайнер целиком и полностью сосредоточена на подготовке к Неделе моды в Нью-Йорке.
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