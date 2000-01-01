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69-летний президент Финляндии в третий раз стал отцом | Фото:04.02 00:27   MIGnews.com

69-летний президент Финляндии в третий раз стал отцом

69-летний президент Финляндии Саули Ниинистё в третий раз стал счастливым отцом.

Об этом в субботу, 3 февраля сообщают финские СМИ со ссылкой на президентскую канцелярию.

"У президента Саули Ниинистё и его супруги Йенни Хаукио 2 февраля около 20:00 родился мальчик. Мать и ребенок, по словам присутствовавшего при рождении отца, чувствуют себя хорошо", — отмечается в сообщении.

Отметим, политик женат вторым браком. Первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив его с двумя сыновьями. Сейчас его детям — Нуути и Матиасу — 42 и 37 лет.

С 2009 года его супругой является 40-летняя поэтесса Йенни Хаукио. Ниинисте - первый в истории Финляндии глава государства, ставший отцом во время президентства. Для него это третий ребенок, для его супруги - первый.

Саули Ниинисте был вновь избран президентом на выборах 28 января и приступил к должности 1 февраля. Он победил уже в первом туре голосования, получив 67,2% голосов и опередив семерых претендентов на пост главы государства.
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