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Раскрыт секрет волос Дональда Трампа 03.02 09:10   MIGnews.com

Раскрыт секрет волос Дональда Трампа

Личный доктор президента Дональда Трампа, Гарольд Борнштейн, в серии интервью раскрыл некоторые секреты самого могущественного человека планеты.

Борнштейн работает с Трампом 37 лет. По его словам, 70-летний президент принимает постоянно три лекарства - финастерид, стимулирующий рост волос, антибиотики против кожной болезни розацеа и статин из-за повышенного уровня холестерина. Борнштейн также дает Трампу немного аспирина для снижения риска сердечного приступа.

Доктор утверждает, что волосы Трампа - собственные. Борнштейн говорит: “Все волосы - его. У меня тоже - все волосы мои”. Применение финестерида, который также используется для лечения простаты, объясняет очень низкое содержание у Трампа антигена рака простаты, PSA.

Борнштейн, владелец частной клиники в Манхеттене, является личным врачом Трампа с 1980 года.

Доктор Борнштейн впервые попал в фокус внимания прессы в декабре прошлого года, когда впервые выступил с заявлением о состоянии здоровья Трампа. Тогда он заявил: “Я могу безоговорочно признать, что если мистера Трампа выберут, он будет самым здоровым президентом в истории”.
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