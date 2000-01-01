03.02 09:10 MIGnews.com

Раскрыт секрет волос Дональда Трампа

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Личный доктор президента Дональда Трампа, Гарольд Борнштейн, в серии интервью раскрыл некоторые секреты самого могущественного человека планеты.Борнштейн работает с Трампом 37 лет. По его словам, 70-летний президент принимает постоянно три лекарства - финастерид, стимулирующий рост волос, антибиотики против кожной болезни розацеа и статин из-за повышенного уровня холестерина. Борнштейн также дает Трампу немного аспирина для снижения риска сердечного приступа.Доктор утверждает, что волосы Трампа - собственные. Борнштейн говорит: “Все волосы - его. У меня тоже - все волосы мои”. Применение финестерида, который также используется для лечения простаты, объясняет очень низкое содержание у Трампа антигена рака простаты, PSA.Борнштейн, владелец частной клиники в Манхеттене, является личным врачом Трампа с 1980 года.Доктор Борнштейн впервые попал в фокус внимания прессы в декабре прошлого года, когда впервые выступил с заявлением о состоянии здоровья Трампа. Тогда он заявил: “Я могу безоговорочно признать, что если мистера Трампа выберут, он будет самым здоровым президентом в истории”.