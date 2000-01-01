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Сколько секса нужно для счастье | Фото: Thinkstock04.02 01:29   MIGnews.com

Психологи посчитали, сколько секса нужно для счастья

Канадские исследователи университета в Торонто провели эксперимент, в ходе которого попытались определить оптимальное количество секса в неделю для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, пишет Maxim.

В результате выяснилось, что большинству пар для того, чтобы чувствовать себя счастливыми достаточно заниматься сексом всего раз в неделю. Кроме того, авторы исследования установили, что крайне важно установить с партнером сексуальную связь и не иметь ложных ожиданий в отношении количества секса, которое, согласно ошибочному распространенному мнению имеет решающее значение для отношений партнеров.

"Не столь важно количество секса, сколько сексуальная связь между партнерами. Жизнь современного человека предполагает наличие работы и ряда обязанностей, поэтому важно иметь реалистичные ожидания в отношении своей сексуальной жизни и количества регулярного секса", - отмечает автор исследования, психолог Эми Муис.

Доктор Муис анализировала данные тысяч участников на протяжении десятилетий, и в результате пришла к выводу, что отношения партнеров улучшаются, если ни у одного из них не возникает завышенных сексуальных ожиданий от друг друга.
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