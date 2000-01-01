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03.02 23:13   MIGnews.com

В Китае найдены секс-игрушки 2000-летней давности

Древние бронзовые фалосообразные игрушки нашли в могилах китайских аристократов в провинции Цзянсу недалеко от Шанхая. По мнению ученых, они были изготовлены около 2 тысяч лет назад. Их можно было использовать в секс-играх или носить как украшение, пишет Vistanews.

Выяснилось, что находка была сделана ещё в 2012 году и все это время находилась в китайском музее. Однако теперь она будет отправлена в США, где 17 февраля в Сан-Франциско откроется выставка, посвященная находкам из гробниц.

Сообщается, что на выставке будут также представлены древние писсуары, ванны и другие предметы гигиены.
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