03.02 23:13 MIGnews.com

В Китае найдены секс-игрушки 2000-летней давности

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Древние бронзовые фалосообразные игрушки нашли в могилах китайских аристократов в провинции Цзянсу недалеко от Шанхая. По мнению ученых, они были изготовлены около 2 тысяч лет назад. Их можно было использовать в секс-играх или носить как украшение, пишет Vistanews.Выяснилось, что находка была сделана ещё в 2012 году и все это время находилась в китайском музее. Однако теперь она будет отправлена в США, где 17 февраля в Сан-Франциско откроется выставка, посвященная находкам из гробниц.Сообщается, что на выставке будут также представлены древние писсуары, ванны и другие предметы гигиены.