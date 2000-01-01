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Бритни Спирс случайно показала голую грудь зрителям 03.02 18:33   MIGnews.com

Бритни Спирс случайно показала голую грудь зрителям

Поп-звезда Бритни Спирс вновь оказалась в эпицентре "голого" скандала, когда во время одного из ее концертов в Лас-Вегасе ее чересчур откровенный наряд несколько сместился, показав грудь певицы всему залу. Об этом передает портал ET Online.



Любопытно, что саму звезду сей факт нисколько не смутил – с головой уйдя в рабочий, то есть певческий, процесс Бритни даже не обратила внимания, что ее прелести оголились сильнее, чем то было задумало сценарием. Артистка продолжила выступление как ни в чем не бывало.

Однако случившееся не смогли обойти вниманием зрители выступления, сняв и разместив курьезный момент в YouTube.
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