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Николас Кейдж отметил Новый год в пабе и купил всем выпить | Фото:04.01 05:14   MIGnews.com

Николас Кейдж отметил Новый год в пабе и купил всем выпить

Оскароносный актер Николас Кейдж провел канун Нового года в маленьком пабе в Сомерсете, в Англии и угостил всех алкоголем, сообщают подписчики Reddit.

На фотографии, которую выложил один пользователей, изображен Кейдж за барной стойкой клуба Tramways. Членство в клубе составляет 10 фунтов стерлингов в год, и вдвое меньше для пенсионеров.

Один из посетителей назвал Кейджа "легендой", сказав, что "он был так любезен, что купил нам всем напиток". У звезды, как сообщается, есть дом в Балтонсборо, недалеко от Гластонбери.


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