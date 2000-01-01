04.01 01:36 MIGnews.com

Шнуров рассказал, что думает о Путине и Зеленском

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер популярной российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, что думает о президентах Украины и России Владимире Зеленском и Владимире Путине.Соответствующий комментарий он дал в интервью YouTube-каналу "Forbes"."Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели "Слугу народа"? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору", – сказал он.По словам Шнурова, оба должны "более-менее нормально говорить". "Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – добавил Шнуров.