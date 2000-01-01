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В США близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах 03.01 11:20   MIGnews.com

В США близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах

В американском штате Аризона близнецы родились с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь, передает Sky News.

Первый мальчик, которого назвали Сойер, родился 31 декабря 2016 года в 23.51.

Отец детей шутит, что старший теперь всегда сможет дразнить младшего.

Второй ребенок, Эверетт, родился в 00.01 уже в 2017 году.

Отмечается, что такой же случай произошел в Сан-Диего, там одновременно в 2016 и 2017 годах родились девочки-близняшки.

Год назад также в Сан-Диего близнецы родились в новогоднюю ночь с разницей в две минуты, из-за чего у одного из них 2015 год рождения, а у второго — 2016-й.
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