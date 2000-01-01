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flickr 03.01 21:55   MIGnews.com

Британка обнаружила сотни номеров звезд на своем iPhone

Жительница Бирмингема Софи Хайфилд приобрела новый iPhone 5S, в телефонной книге которого обнаружила сотни чужих номеров, в частности, многочисленных звезд.

Женщина пояснила, что после покупки гаджета, она записала в абсолютно пустую телефонную книгу номера своих родственников и друзей, передает ТСН со ссылкой на Metro.

Однако, через месяц, набирая букву "М" для поиска номера своей мамы, Хайфилд обнаружила сотни номеров других мам. Оказалось, что неизвестно каким образом, но ее телефон синхронизировался с десятками других. Таким образом, в телефонной книге британки оказались номера таких звезд как Адель и Эммы Бантон из Spice Girls, а также известных спортсменов, телеведущих, актеров комиков. Однако, после месяца расследования представителям Apple не удалось выявить, в чем заключался "глюк" системы.

По словам владелицы гаджета, ее ужасно раздражает такое большое количество контактов в телефоне. В настоящее время представители компании теряются в догадках, что могло пойти не так, и признаются, что это первый подобный опыт в их практике.
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