02.12 21:48 MIGnews.com

Чета Нетаниягу приняла ребенка с редким заболеванием

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли в своей резиденции в Иерусалиме Лиан Бен-Элиэзер, 7-летнюю девочку с редким заболеванием.Чета Нетаниягу приняла Лиан и ее родителей. Лиан рассказала, что тоже мечтает стать главой правительства. Девочка также сделала запись в гостевой книге, как это делают главы ведущих стран мира, будучи в Израиле с официальным визитом.Лиан сопровождали ее родители, Эли и Ясмин Бен-Элиэзер, а также руководитель НКО "Орот ха-хаим", которая помогает семье в борьбе с болезнью.Несколько дней назад в канцелярию главы правительства поступило письмо от НКО "Орот ха-тиква", в котором говорилось о Лиан и ее мечте встретиться с главой правительства. Премьер-министр немедленно отреагировал на это обращение и назначил встречу.