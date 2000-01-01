Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Чета Нетаниягу приняла ребенка с редким заболеванием | Фото:02.12 21:48   MIGnews.com

Чета Нетаниягу приняла ребенка с редким заболеванием

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли в своей резиденции в Иерусалиме Лиан Бен-Элиэзер, 7-летнюю девочку с редким заболеванием.

Чета Нетаниягу приняла Лиан и ее родителей. Лиан рассказала, что тоже мечтает стать главой правительства. Девочка также сделала запись в гостевой книге, как это делают главы ведущих стран мира, будучи в Израиле с официальным визитом.

Лиан сопровождали ее родители, Эли и Ясмин Бен-Элиэзер, а также руководитель НКО "Орот ха-хаим", которая помогает семье в борьбе с болезнью.



Несколько дней назад в канцелярию главы правительства поступило письмо от НКО "Орот ха-тиква", в котором говорилось о Лиан и ее мечте встретиться с главой правительства. Премьер-министр немедленно отреагировал на это обращение и назначил встречу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:45
Британия: задержан сообщник лондонского террориста
22:12
Нетаниягу обсудил иранскую проблему с ирландским коллегой
21:16
Израильтяне научились лечить рак поджелудочной за 2 недели
20:43
Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым
20:38
Юридический советник: назначение Беннета - незаконно
20:15
Стало известно, зачем нужны ночные кошмары
19:44
Толпа разгромила сцену и сожгла инструменты Evanescence
19:15
Из музея Штази в Берлине украли золото и медали
18:11
На Голанах обнаружили древнейшую мозаику
17:40
Газовики вскоре начнут добычу с месторождения Левиафан
17:08
National Interest: у РФ был супертанк для ядерной войны
16:44
Иранцы опять угрожают Штатам войной
16:18
6 стран ЕС присоединились к системе торговли Ирана 
16:00
Мандельблитт дал Нетаниягу 30 дней
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus