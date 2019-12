02.12 14:03 MIGnews.com

«The show must go on!»: впервые в Израиле Queen Symphonic

Если прошлогодний биографический фильм о культовой группе Queen, «Богемская рапсодия», получивший «Оскар», произвел на вас неизгладимое впечатление, то шоу Queen Symphonic: A Rock & Orchestra Experience сделает вечер совершенно незабываемым. Величайшие хиты Queen для вас исполнят вокалисты мирового уровня в сопровождении симфонического оркестра, которым дирижирует известный британский музыкант Ричард Сидуэлл.«Я не хочу становиться звездой, я стану легендой», - сказал однажды Фредди Мерькюри, музыкальный гений и культовый фронтмен группы Queen. Значимость его фигуры на мировой музыкальной сцене трудно переоценить: чего стоит написанная им рок-баллада «Bohemian Rhapsody», попавшая в книгу рекордов Гиннеса как «Лучшая песня тысячелетия». Фредди действительно стал легендой, оставив после себя музыку, которая снова и снова собирает поклонников по всему миру.Именно Мерькюри сделал выступления Queen уникальными. Благодаря появлению Фредди в составе коллектива, Queen в середине 70-х стала одной из самых популярных мировых рок-групп. Их «Don’t Stop Me Know», «Killer Queen», и, конечно, «Somebody To Love» завоевали вершины мировых чартов. Песни «We Will Rock You» и «We Are The Champions» превратились в неофициальные гимны футбольных болельщиков. Группа стала феноменом.В 1991 году, после смерти Фредди Мерькюри, Queen на какое-то время прекратила выступления, и только в 2000 году участники группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор решили возобновить концертную деятельность.Именно тогда было окончательно решено создать мюзикл «We will rock you», в котором музыкальное наследие легендарной группы было бы воспето вновь. В 2018 году Queen стали объектом биографического фильма «Богемская рапсодия» - обладателя двух «Золотых глобусов», а также заявленного в пяти номинациях на «Оскар» и в семи номинациях на премию BAFTA.Queen Symphonic: A Rock & Orchestra Experience - это дань уважения памяти Фредди Мерькюри, оригинальный проект, который прославляет лучшие песни Queen и дарит возможность снова и снова погрузиться в великую музыку, воспроизведенную в уникальной комбинации рока и симфонического оркестра.В Израиле концерты состоятся 9 и 10 декабря в Тель-Авиве, в зале «Гейхал а-Тарбут».Подробности и заказ билетов: https://kassa.bravo.org.il/announce/65535