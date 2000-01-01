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Al-Jazeera: евреи на любят Иисуса, потому захватили порно | Фото:02.11 09:31   MIGnews.com

Al-Jazeera: евреи придумали порно и не любят Иисуса

В эфире молодежного аудио канала Al-Jazeera "Midan Voice" обсудили "еврейский контроль" над порноиндустрией.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что в 2016 году Кнессет принял законопроект, направленный против порно сайтов. В документе утверждалось, что порталы для взрослых наносят вред детям, из-за чего в эфире канала возник вопрос: "Каким образом евреи собираются запретить порнографию в своей собственной стране, когда они были первыми в распространении порно и инвестировании в него".

По данным Midan Voice, каждый раз, когда кто-то пытался представить "факты о еврейском контроле над порноиндустрией", подобные обсуждения пресекались на корню, а объяснялось это антисемитизмом.

"Изобретателем первых линий Секса по телефону была Глория Леонард, которой оказалась еврейская девушка из Нью-Йорка", – отметили в эфире, добавив, что евреи контролировали и журнал Playboy.

Более того, в Midan Voice припомнили порнозвезд с еврейскими корнями, среди которых Рон Джереми и Стивен Хирш.

"Когда еврейского продюсера Гольштейна спросили, почему евреи доминируют в порноиндустрии, он четко ответил: "Единственная причина, по которой евреи играют большую роль в порноиндустрии является тот факт, что мы ненавидим Христа", – также добавили в видео.


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