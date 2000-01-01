Al-Jazeera: евреи придумали порно и не любят Иисуса

Уточняется, что в 2016 году Кнессет принял законопроект, направленный против порно сайтов. В документе утверждалось, что порталы для взрослых наносят вред детям, из-за чего в эфире канала возник вопрос: "Каким образом евреи собираются запретить порнографию в своей собственной стране, когда они были первыми в распространении порно и инвестировании в него".
По данным Midan Voice, каждый раз, когда кто-то пытался представить "факты о еврейском контроле над порноиндустрией", подобные обсуждения пресекались на корню, а объяснялось это антисемитизмом.
"Изобретателем первых линий Секса по телефону была Глория Леонард, которой оказалась еврейская девушка из Нью-Йорка", – отметили в эфире, добавив, что евреи контролировали и журнал Playboy.
Более того, в Midan Voice припомнили порнозвезд с еврейскими корнями, среди которых Рон Джереми и Стивен Хирш.
"Когда еврейского продюсера Гольштейна спросили, почему евреи доминируют в порноиндустрии, он четко ответил: "Единственная причина, по которой евреи играют большую роль в порноиндустрии является тот факт, что мы ненавидим Христа", – также добавили в видео.