02.11 13:40 MIGnews.com

На Францию надвигается разрушительный шторм

#Iberia - 02/11 - unsettled with showers spilling S & E across the peninsula - heavy & prolonged in places with a risk of thunder. Some places will escape them, esp E/ SE. Wind will become more of a feature, but esp for NW later as Storm Amelie runs towards Biscay. Warmest S & E. pic.twitter.com/QCEWX1kmCn — MeteoGib (@MeteoGib) November 2, 2019

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Национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила оранжевый уровень погодной опасности в восьми департаментах на западе Франции из-за приближения опасного шторма "Амели".Соответствующее объявление было обнародовано на официальном сайте организации в субботу, 2 ноября."Шторм "Амели" может затронуть атлантическое побережье поздней ночью с субботы на воскресенье и будет сопровождаться очень сильными ветрами", – уточнили в ведомстве.В частности, в опасной зоне расположены департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи и Верхняя Вьенна.По предварительным оценкам, штор накроет вышеуказанные места около 01:00 по местному времени. По прогнозам, ожидаются порывы ветра 36-38,8 м/с и 27-30 м/с в более отдаленных районах.Также жителей департаментов предупредили о вероятности проливных дождей – от 30 до 50 мм осадков. Возможны подтопления. Есть вероятность, что будут отменены авиарейсы, а также прекращено морское и железнодорожное сообщение.