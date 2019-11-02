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На Францию движется мощный шторм | Фото:02.11 13:40   MIGnews.com

На Францию надвигается разрушительный шторм

Национальная метеорологическая служба "Метео Франс" объявила оранжевый уровень погодной опасности в восьми департаментах на западе Франции из-за приближения опасного шторма "Амели".

Соответствующее объявление было обнародовано на официальном сайте организации в субботу, 2 ноября.

"Шторм "Амели" может затронуть атлантическое побережье поздней ночью с субботы на воскресенье и будет сопровождаться очень сильными ветрами", – уточнили в ведомстве.

В частности, в опасной зоне расположены департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи и Верхняя Вьенна.

По предварительным оценкам, штор накроет вышеуказанные места около 01:00 по местному времени. По прогнозам, ожидаются порывы ветра 36-38,8 м/с и 27-30 м/с в более отдаленных районах.



Также жителей департаментов предупредили о вероятности проливных дождей – от 30 до 50 мм осадков. Возможны подтопления. Есть вероятность, что будут отменены авиарейсы, а также прекращено морское и железнодорожное сообщение.


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